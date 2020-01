Tras la salida de Pedro Gallese, el arco de Alianza Lima venía siendo una intriga. Sin embargo, Leao Butrón confirmó su permanencia en el club de la Victoria por toda la temporada 2020.

“Ya hemos llegado a un acuerdo, solo falta firmar. Me quedo un año más y será mi ultimo año en el fútbol, es ya una decisión tomada ...Yo con mucho gusto me gustaría que en mi despedida estén Farfán, Pepe Soto, Ciurlizza. A veces aún no creo que ya llegó ese momento”, dijo a Campeonísimo.

El guardamenta también habló sobre la Copa Libertadores y de las metas que tienen en cuadro ‘grone’ como equipo tras la llegada de varios refuerzos. Incluso, se refirió a Alberto Rodriguez.

“La Libertadores este año pareciera que podemos lucharla más, se está armando un equipo para eso .... Me encantaría ver a Alberto Rodríguez y mucho aportaría a Alianza, por lo que leo está cerca. Si tiene continuidad no tengo dudas que todavía es un jugador para volver a la selección”, afirmó.

Finalmente, el jugador de la Victoria habló sobre a la suspensión de Kevin Quevedo en la selección sub23. “Yo creo que a Kevin las vivencias lo han debido hacer madurar, yo lo quiero mucho pero ya está en edad de aprender de los errores. Apenas sucedió llamé para hablar del tema con Rinaldo”, aseguró.

