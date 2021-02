“No te voy a mentir, cuando veo mis fotos, el equipo de Alianza Lima, donde siempre quise jugar, los hinchas, todo me causa tristeza”, confiesa con voz entrecortada el “1” de Alianza, Leao Butrón, quien, en charla exclusiva con EL BOCÓN, confirmó que colgó los guantes tras veinticinco años ligado al fútbol. “Ya lo había decidido el año pasado, y solo dudé si es que Alianza me llamaba, pero no fue así”, comentó con nostalgia.

Probablemente soñó con aquel día cargado en brazos, dando una vuelta olímpica, celebrando otro título con el equipo de sus amores, pero la realidad lo golpeó, como a la mitad del país. “Llevaré el dolor del descenso toda mi vida”, fue la resignación del portero, que tuvo pendientes bajo los tres palos: no haber jugado un Mundial ni emigrado al exterior. “Fueron cosas del destino, yo estoy tranquilo con mi carrera futbolística”, aseguró.

¿Cuál será tu futuro?

Yo ya tenía decidido desde el año pasado retirarme del fútbol. La única duda fue cuando descendimos, pensé que Alianza me iba a llamar, pero no lo hicieron. En el 2020 tuve mi mejor Copa Libertadores, la mejor de mi vida. Claro, al final se perdió de categoría, y pusimos todos el hombro. Eso sí, tengo ese remezón que no fue un retiro como hubiese querido, pero recordaré que siempre defendí los colores de Alianza.

¿Hay quienes dicen que te hubiese retirado en el 2017?

Queriendo tanto a la institución como la quiero, lamento no haberle podido dar más al club. No me arrepiento de nada. Estoy agradecido a Dios, ha sido una gran carrera, en la parte deportiva hicimos méritos para no descender, pero pasó todo esto.

¿Cuál es la autocrítica tras el descenso?

Hay momentos que pienso y me pregunto: ‘qué pasó’. La crítica va más allá que lo deportivo. Muchos compañeros hicimos de todo para corregir errores, pero fue demasiado tarde, teníamos la racha negativa persiguiéndonos.

¿Un punto los salvaba?

No supimos salir de la situación complicada. Nunca será igual luchar la zona del descenso con Alianza, que con cualquier otro club. Fue pesado, el sentir que luchábamos por no descender.

Pero por ese punto, ahora irán al TAS

Es un tema administrativo, hay muchas cosas que generan vergüenza, de cómo se han manejado.

¿Conversas con algún excompañero?

Sí, con Rinaldo Cruzado, casi siempre. Merece algo distinto tras lo sucedido con Alianza. Empujamos el coche juntos, todos, pero fue difícil. Lamentablemente en el fútbol, todos pueden opinar con una desfachatez tremenda. Muchos catalogaron a Rinaldo, a mí, como los que no hicimos mucho. Para decir eso, deben guiarse no por lo que ven, sino por qué pasó adentro. El dolor lo vamos a llevar toda la vida.

¿Llamaste la atención a tus excompañeros tras los escándalos?

Hicimos lo que debíamos que hacer. Todos teníamos la misma responsabilidad. No podía estar siempre encima, todos tenían obligaciones. Cada uno de los 30 futbolistas del año pasado saben lo que hicieron bien o mal. Lo que pasó en el 2020 es igual para todos. De mí, de Rinaldo, hablaron bastante a través de redes sociales, pero adentro todos éramos iguales. Si alguien quiere pensar que no es así, la vida en el fútbol los pondrá en su sitio.

¿Te quebraste tras el descenso?

Yo no traigo a mi casa los problemas del trabajo, pero sí cuando terminé el partido lloré como un niño desconsolado, igual que mucha gente.

¿Cómo está la relación con la hinchada?

Ni en mi mejor momento he tenido la aceptación de todos. A través de las redes sociales, la gente se expresa como quiere, siento decepción de muchos seguidores, pero a mí no me llegan los comentarios. Solo la gente que me rodea sabe mi posición, también tengo hinchas conocidos que me guardan respeto.

¿Te llamaron de ‘Comando Sur?

Sí, tengo contacto. Siempre me han tratado con respeto. Hay gente que me apoya. Comando es inmenso.

¿Y estás preparado para las burlas del eterno rival?

Yo tengo mucho respeto a Universitario, pero siempre han exagerado mucho. Las bromas seguro siempre estarán, siempre ha sido así. Se extrañará sí un clásico, esperemos que regrese rápido Alianza.

¿Esperas seguir aportando en Alianza, ahora desde otro rubro?

Siempre fue mi plan, y no solamente respaldado por haber sido futbolista. Tengo una preparación de varios años. Yo creo que, como exjugador y persona decente, tengo que esperar si estoy en los planes, no puedo ir a buscarlo. Me parece que es momento de acomodar la casa. Mucha gente se ha dejado llevar por apretadas en redes sociales, pero no son todas las masas. Algunos manejan las redes.

¿Qué te pareció la designación de Christian Bustos?

A mí me gustó. Martín Rodríguez, quien es Jefe de Equipo en San Martín, me comentó de Bustos, de la clase de persona que es. Me gustó como trabajó en San Martín, en Melgar, puede hacer cosas buenas para Alianza Lima. Un par de veces me lo crucé en Matute cuando jugábamos contra San Martín. Es un técnico exigente, y eso es bueno.

Pablo Bengoechea, Mario Salas, Daniel Ahmed, todos campeones, pero no pudieron mantener a Alianza en Primera.

Son técnicos de primer nivel, pero tendrán que llevar por siempre esta cruz. Yo creo que todos hicieron lo posible para no llegar a esta situación.

¿Perjudicó la rotación en el arco?

Pienso que no tiene sentido. No es una regla que va a ayudar. Al arquero, mientras más partidos tiene, se le nota en el campo. Manuel Herede ha sido el mejor, pero está en Mannucci. Es una mala costumbre de solo ver el trabajo de los grandes.

Los “compadres” están gobernados a través de administraciones

Para que un club haya llegado a ser concursado ha debido tener muchos problemas dirigenciales. Eso refleja Alianza, Universitario, Cienciano, Sport Boys, todos arrastran problemas. Es muestra que se hicieron mal las cosas y pagan las consecuencias.

¿Te llamaron de otros clubes para contratarte?

Sí, como futbolista, pero ya había decidido retirarme, ya para qué. También para temas administrativos, informal, pero ya había quedado un tiempo con la familia. Por lo pronto, seguiré ligado al fútbol, pero no quiero estar por estar, sino marcar una diferencia.

¿El lunes 15 de febrero son los 120 años de Alianza?

Alianza seguirá siendo el más grande del Perú, toda la vida. Para ser un grande, se ve todo: parte deportiva, institucional, hinchada. Lo único que pido a la gente es que dejen de lado el ‘yo quiero’, y que lo hagan algo por Alianza.