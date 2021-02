Beto da Silva jugará en César Vallejo durante la temporada 2021. Este lunes, el club norteño anunció el acuerdo con Alianza Lima para conseguir la cesión del atacante por toda la presente campaña. El jugador, horas después de confirmarse el movimiento, reveló la razón para abandonar el conjunto victoriano.

“Desde Alianza Lima creo que vieron que me convenía más quedarme en primera división. Sin duda cuando recibí la propuesta de Vallejo me puse muy feliz y por la confianza que tienen en mí”, declaró el delantero en una entrevista con el programa Fútbol Como Cancha de RPP.

Luego, Da Silva reveló que tuvo contacto con José del Solar, entrenador de los ‘Poetas’. “Ya hablé con ‘Chemo’, me ha dicho lo que espera de mí y lo tengo claro. Soy un jugador que cuando le dan la confianza, responde. Estoy seguro de que va a ser un gran año para mí y para el club”, agregó.

Enseguida, el futbolista de 24 años quiere aprovechar la nueva oportunidad en su carrera. “Asumo este reto con mucha ilusión, agradeciendo esta oportunidad. Sé que vengo preparado, durante varios años tuve algunas incomodidades, pero voy en busca de mi consolidación”, manifestó.

Beto da Silva y la campaña con Alianza Lima

Da Silva lamentó el descenso de la institución victoriana y se dirigió a los fanáticos. “Pedirles disculpas a los hinchas porque Alianza no merecía lo que pasó. No sé qué nos faltó. Hubo inestabilidad por los cambios de entrenadores, no captamos el estilo de cada uno, lesiones y jugadores que se fueron. Infelizmente nos tocó vivir esto”, explicó.

El atacante expresó que cada protagonista de los Blanquiazules tuvo responsabilidad sobre lo ocurrido en la campaña anterior. “Cada uno tuvo un poco de culpa por el descenso de Alianza Lima. Hemos tenido grandes entrenadores, pero cada uno vino con una idea diferente. No terminamos el año sabiendo a qué jugábamos”, indicó.

Finalmente, Da Silva prefiere concentrarse en lo que viene para el 2021 y evitó referirse a un eventual retorno a Matute. “No sé si regresaría a Alianza Lima o no, dependerá de si el club lo desea. Yo ahora me debo a la Vallejo”, cerró.