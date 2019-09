​Alianza Lima | Alejandro Hohberg reveló lo más difícil de su fichaje por Universitario

Alejandro Hohberg contó qué fue lo más difícil al momento de decidir dejar los colores de Alianza Lima para fichar por Universitario de Deportes. El volante asumió el reto y se preparó para ser uno de los mejores en la Liga 1 y lo viene logrando.

'Cuando tomé la decisión sabía que iba a ser mediático pero me enfocaba solamente en tratar de responder, sabía que iba a tener la vara alta o tener que rendir un poco más que el resto y bueno me preparo bien. Fue fundamental como me recibieron los compañeros y bueno lógicamente mientras van pasando los partidos, uno se va acoplando más y viene la confianza', comentó Hohberg durante su visita a ESPN FC.

Hohberg recordó el momento que decidió cambiar Alianza Lima por Universitario de Deportes 'Al final del torneo no se cerraba el tema de mi renovación por una u otra cosa, muy ajena a mi persona. Cuando vi eso, llegando a fin de año, decidí irme por otro camino. Ya sabía del interés de Nicolás Córdova, así que me tome unos días y lo decidí. Yo sentí que tuve dos buenos años en Alianza, pero quería seguir sintiéndome competitivo e importante', agregó.

