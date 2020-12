Ricardo Burga habló sobre el proyecto de ley que se presentó en la Comisión de Educación, Juventud y Deportes, en el que se evalúa suspender los procesos concursales. Además, también se refirió sobre el descenso de Alianza Lima.

“Lo que se busca básicamente es declarar en estado de emergencia el fútbol peruano por la aguda crisis en que está, ver la posibilidad de revisar todos los actos concursales que se dan a la fecha porque no ha funcionado esto correctamente. Hoy los clubes han triplicado la deuda y en vez de ayudar han perjudicado a los clubes”, dijo en Ovación.

“Hay que analizar el tema de la baja de Alianza, un club que estando en Segunda va a perjudicar al resto de equipos porque las taquillas van a ser muy reducidas. Este campeonato ha sido muy ‘sui generis’, no se han jugado todos los partidos, los equipos no han jugado en sus estadios y sin público. Además en otros países han suspendido la baja este año, así que estamos viendo eso”, comentó.

“Teniendo la guillotina al cuello Universitario de Deportes ante la posibilidad que sea declarado en quiebra, un Alianza Lima en Segunda... el fútbol peruano podría colapsar”, añadió.

“Alianza es el equipo que más taquilla tuvo el año pasado. Eso hay que verlo con la propia Federación, tengo entendido que Grau presentó una solicitud formal para que no haya baja y la FPF ya manifestó que no le quitará puntos a Carlos Stein. Esperemos que se pueda ver este tema y resolverlo de una u otra forma, pero de que el fútbol peruano está en crisis es así”.

El congresista contó también que tuvo una reunión con miembros del Fondo Blanquiazul y de la Federación Peruana de Fútbol: “Tuvimos una conversación bastante amigable, no se ha fijado una posición, no se ha exigido nada, solo fue un intercambio de ideas. Estuvieron dos representantes de Alianza y dos de la Federación, prefiero mantener en reserva quiénes fueron porque yo fui invitado, no se quién convocó la reunión. Igual me he reunido con la gente de la ‘U’”.

“El que me buscó inicialmente fue la ‘U’, no Alianza. La preocupación que tengo es el problema económico que va a generar en Primera, es algo que va a perjudicar a los equipos más chicos. Los equipos grandes son los que abastecen de jugadores a la selección. No sé si es ilógico suspender el descenso pero creo que las circunstancias podrían ameritarlo”, finalizó.