Chemo del Solar estuvo identificado con Universitario de Deportes en su etapa como futbolista, sin embargo, la relación con los hinchas cremas se rompió desde su paso por Sporting Crital como técnico, donde salió campeón nacional en 2005.

El actual técnico de César Vallejo hasta fue acusado por un sector de la hinchada de Universitario de Deportes de ser seguidor de Alianza Lima.

“Yo soy hincha de la ‘U’ y mi papá es hincha de Alianza. Yo vivía en Chimbote. Entonces, mi papá es de ese lugar y mi mamá es de Lima. Yo iba a la capital y me iba al estadio de Alianza, para ver al equipo. Mis tíos, hermanos de mi mamá, todos eran cremas. También iba al estadio y me convencieron de ser hincha de la ‘U’. Me gustó más”, contó en una entrevista con “A presión”.

“Si fuese hincha de Alianza Lima, lo diría, sobre todo ahora que mi relación está rota con los hinchas de la ‘U’”, agregó.

