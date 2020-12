En el libro “Ese gol existe” hay un capítulo del historiador Jaime Pulgar-Vidal sobre la primera vez que el equipo blanquiazul deja de jugar un torneo oficial. “En 1929, Alianza Lima fue desafiliado de la Liga Peruana de Fútbol porque siete de sus jugadores, que estaban seleccionados, fueron suspendidos por abandonar la concentración del equipo nacional. Durante tres meses, el equipo se presentó a jugar en canchas y haciendas, pero bajo el nombre de ‘Los Íntimos’. De acuerdo al Libro de Oro, lo hicieron para evitar que los rivales sean también desafiliados si enfrentaban a Alianza”, dice el relato.

Pasaron más de noventa años y Alianza Lima descendió a Segunda División. No es lo mismo, pero igual ha sido un golpe para el hincha. Ahora, con justa razón les reclama a los miembros del Fondo Blanquiazul (FB), quienes no pudieron hacer nada para cambiar la historia. Solo queda apelar a la mística de los íntimos y ser uno solo para volver a Primera. Solo dependerá de su gente volverse a unir y empujar el carro para que el club de La Victoria regrese por la puerta grande.

Algunos se resisten a aceptar que Alianza ya bajó y promueven la idea de que con algún reclamo habrá revisión del caso y una probable reversión del resultado final. Le están haciendo daño a la gente para ponerse al lado del Fondo Blanquiazul. Incluso ya parece un sicosocial para pasar por alto la inoperancia de los dirigentes.

Es penoso observar que haya gente que le mete cuento al FB, argumentando que el equipo puede salvarse. Solo los ilusos pueden creer eso. La verdad es que el club ya bajó. Sería una vergüenza que se salve en mesa. Como decía Gabriel García Márquez: “La mala fama es peor que la mala salud”.

Es cierto que pierden muchos con la pérdida de categoría de Alianza. No solo el hincha, también los trabajadores del club, la televisión, los auspiciadores y los medios. Sin menospreciar a la Segunda, no es lo mismo que estar compitiendo en la división superior. Seguramente costará mucho ascender. “No será fácil volver. Yo he jugado en Segunda y sé lo difícil que es ese campeonato”, dijo Waldir Sáenz. La recomendación es que se trabaje desde ahora.

Ya lo dijo Teófilo Cubillas. “Aprendamos ahora en Segunda División el significado de la humildad”. Eso les faltó en este 2020 a los integrantes del FB y opacaron 119 años de historia del club.

Ricardo Gareca habló sobre el descenso de Alianza Lima. (Video: América TV)