Alianza Lima apuesta por el fútbol femenino y ser un club modelo que apoye y potencie el talento de las futbolistas. Samir Mendoza, técnico de las blanquiazules, detalla el proyecto que cuenta con el respaldo del Fondo Blanquiazul y un equipo de profesionales que están dispuestos a ser los pioneros en la disciplina. Con más de diez años de experiencia en el rubro, el entrenador asegura que ya se dio el primer paso para lograr una liga profesional en Perú, pero se necesita del compromiso de todos los clubes para lograr la meta.

¿Cómo inicia Alianza Lima el proyecto del fútbol femenino?

Alianza Lima, en el 2013, tuvo un proyecto con el fútbol femenino encabezado por Susana Cuba, que era la administradora temporal, me comentó que había participado en el fútbol, y le interesó y gracias a ella comenzó eso fue en el 2013, 14 y 15, estuvimos con Alianza Lima en el fútbol femenino. En el 2015 hubo una para y en el 16, 17 y 18 no hubo nada en el femenino y hubo una para en Alianza Lima en el femenino. Pero en el 2019 entra una licencia de Conmebol que todos los clubes deben tener su equipo femenino y como hicimos un buen papel antes; entonces en febrero del 2019, me piden convocar a las chicas.

El año pasado Alianza hizo una buena campaña. ¿Cómo se vivió eso en el club?

Empezamos tarde porque en enero y febrero se manejan las cartas pases y todas las chicas ya estaban registradas en otros clubes. Y bueno, nosotros empezamos desde cero, y comencé a reclutas chicas que conozco desde hace años que no estaban jugando... y las regresé al fútbol. Y así comenzamos a buscar a las chicas que se adaptaban al modelo de juego.

Pero terminan jugando la final. ¿Qué sucede?

Pero el campeonato se retrasó y empezó en julio del 2019 y nos favoreció que ese mes se abre de nuevo el libro de pases e hicimos las transferencias y así se armó el equipo con chicas nuevas y otras que conozco que fueron la columna del equipo. Comenzamos el campeonato y por ahí las expectativas de algunas personas no fueron las que esperábamos. Pensaron que Alianza Lima no iba a pelear nada, pero trabajamos en repotenciar el equipo y llegamos a la final, sacando a la final a Municipal que es muy buen equipo. Llegamos a la fina y no se nos dio, pero conformes con lo que hicimos.

¿A raíz de eso, Alianza cambia de parecer con el fútbol femenino?

Alianza Lima se dio cuenta que podemos ser un club competitivo que podemos jugar una final y con la campaña que se hizo, la gerencia se hizo más fuerte. Este año comenzamos temprano, el equipo principal (masculino) comenzó el 5 de enero y nosotros dos días después. Nos preparamos y a fines dele mes llegó un equipo de Estados Unidos para competir, era un equipo muy fuerte. Estuvimos preparándonos bien. Ahora tenemos tres refuerzos del extranjero.

¿Les han comunicado si este año habrá campeonato?

Hace un mes aproximadamente hubo una conversación con la FPF y extraoficial se dijo que comenzaría el último trimestre del año, es decir octubre, noviembre y diciembre y se haría en Lima. Estamos preparándonos y esperando que se de, ya tenemos los refuerzos y fichajes; entrenando cinco días a la semana vía Zoom.

¿Qué tan importante es el apoyo del club para esta proyecto?

Con confianza generas compromiso y la gerencia, ahora con el Fondo Blanquiazul, nos respalda mucho y nos dan toda la logística para implementar todo. Todos estamos involucrados en darle lo mejor a las chicas. Tenemos charlas psicológicos, nutricionales y un coaching. Estamos trabajando on line y no perdemos el paso porque nos propusimos este año campeonar. El club nos apoya y ahora con las redes fomenta mucho porque antes ese apoyo no se veía. Alianza Lima ha dado un paso para que todos los clubes copien porque lo bueno se copia y mejora.

¿Por qué cree que Alianza Lima apuesta por el fútbol femenino?

El Fondo Blanquiazul valora mucho el esfuerzo de las chicas y todo eso generó que todos en el club apuesten por el femenino. Y por nuestra parte, el comando técnico, valoramos el trabajo para que el fútbol femenino se de.

¿Qué hace falta para que el fútbol femenino en Perú sea profesional?

Creo que ya dimos el primer paso. El año pasado en Copa Perú tuvo como 32 equipos... Primero, se debe tener formadores capacitados, antes no se daba eso, afortunadamente ahora sí y ya hay más gente que se está capacitando gracias a la FPF. Segundo, las chicas que tienen que ser las profesionales. Porque qué hacemos pidiendo que se profesionalice si por ahí no se entrena como debe ser. Desde ahí parte, yo creo que de aquí en cuatro cinco años- si esto sigue avanzando- esto va a ser un boom porque hay muchas chicas que quieren jugar. Y nuestra cultura ya está cambiando, no es como antes que se pensaba otra cosa si las mujeres jugaban al fútbol. Todos somos partícipes para que esto sea profesional, el Gobierno, nuestra cultura, que el padre o la madre apoye a su hija.

Alianza Lima ha lanzado su academia virtual para niñas y mujeres. ¿En qué consiste?

En verano lanzamos nuestra academia, pero con todo lo que estamos pasando se truncó. Pero hoy vemos, gracias a nuestro departamento de marketing, muchas llamadas y mensajes de “si hay una oportunidad” y se lo comunicamos al club. Entonces, pensamos que lo mejor que puede haber ahorita es una academia virtual. Tenemos objetivos generales que es mejorar las capacidades técnicas de las chicas.