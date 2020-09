El coronavirus golpeó a muchos futbolistas y no todos tuvieron la oportunidad de conseguir equipo este 2020. Uno de los deportistas que está libre es Jahirsino Baylón, quien debutó en Alianza Lima y también pasó por Universitario de Deportes. Aunque, lejos de lamentarse el deportista de 31 años vio una oportunidad, cambió de rubro y hoy le va bien con la venta de protectores impermeables. En esta nota habla de ello y muchos pasajes de su carera.

¿Jahirsino qué ha sido de tu vida?

Estoy libre pero bien, tranquilo, con la familia, viendo un negocio en el que me ha ido muy bien, la venta de protectores impermeables, la empresa está caminando muy bien.

¿Desde cuando estás en ese negocio?

Hace como tres o cuatro meses, el negocio está corriendo bien, lógico que uno quiere jugar al fútbol.

¿Hay bastante competencia?

En el mercado este hay competencia, estamos vendiendo bastante. Tengo mi página ventasonline.pe. Es una página de Facebook, ahí lo promocionamos y vendemos bastante. Vendo en Lima, provincias. Hasta ahora he vendido 2 mil protectores y 20 mil bandejas desinfectantes.

¿Cuánto cuesta un protector?

Un protector adulto 30 soles y de niños 25.

¿Le has vendido a algún amigo futbolista?

No les he ofrecido, tengo varios amigos del fútbol y voy a ver si me hacen mi “cherry”.

¿Qué recuerdos tienes de tu carrera?

Feliz. Es mi sueño y me gustaría continuar. Debuté en Alianza, fui goleador en menores, tengo fe de volver, todavía tengo 31 años. El año pasado tuve la mala suerte que me lesioné al final. Ahora tuve conversaciones, pero no se concretó nada. Con fe que puede salir algo.

¿Y de tu paso por Portugal?

Una alegría. Jugar al fútbol es mi pasión. Todavía me siento que puedo jugar, tengo 31 años y hasta hace poco he estado jugando. Todavía tengo fe, sé que algo puede salir, agarrar un equipo y darle con todo.

¿Qué crees fue el logro más importante de tu carrera?

Lo más lindo de mi carrera es cuando he jugado en Alianza, el equipo que llevo en el corazón, donde ha estado mi padre, donde debuté. Luego también un gol que le hice a la ’U' con Boys.

¿También jugaste en Uruguay, tienes algún recuerdo?

Bonito. El fútbol peruano es más técnico. Allá es más físico. Nunca corrí tanto en mi vida. Me sirvió bastante porque cuando llegué a Boys tenía un físico terrible. Tienen mucha hambre y cuando vienen aquí destacan.

¿Esperando una oportunidad para volver al fútbol?

El fútbol es mi pasión, no me siento un exfutbolista pues tengo 31 años, esperando un “cachito” y aprovecharlo pues sé que yo puedo.

