Steven Rivadeneyra no se incorporará a los trabajos de Binacional para la temporada 2020, pues el portero peruano desestimará su contrato con el ‘Poderoso del Sur’ y no tendrá ningún problema luego de que el equipo de Juliaca no haya enviado ninguna constancia a la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Pues así lo informó el periodista deportivo Pierre Manrique en su cuenta de Twitter. “Steven Rivadeneyra envió una carta de desistimiento del contrato firmado con Binacional por todo el 2020. El reglamento lo ampara porque el cuadro juliaqueño no asentó aún el contrato en la FPF y todo indica que llegará por dos años a Alianza Lima”, escribió.

Asimismo, Manrique agrega que en Alianza Lima tiene las conversaciones avanzadas con el portero uruguayo Ignacio de Arruabarrena de 22 años. Steven Rivadeneyra es una opción en el cuadro ‘blanquiazul’ luego de su campaña con Deportivo Municipal en el 2019.

