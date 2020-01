Nuevos retos. Romina Antoniazzi se ha convertido en la flamante jefa de prensa de Sporting Cristal y acompañará al conjunto rimense por toda la temporada 2020. La exjefa de prensa de la Federación Peruana de Fútbol estuvo presente en la última conferencia de Carlos Lobatón, quien anunció que continuará en el plantel cervercero por toda la temporada venidera.

La también periodista deportiva se alejó de la selección peruana antes del subcampeonato obtenido en la Copa América de Brasil 2019, siendo uno de sus principales logros como responsable de prensa de la FPF. Además, Romina Antoniazzi fue partícipe de aquella gesta memorable en donde la bicolor logró la clasificación al Mundial de Rusia 2018.

Romina Antoniazzi nueva jefa de prensa de Sporting Cristal

Romina apareció en la conferencia de Loba

A falta de la oficialización del club Sporting Cristal, Romina Antoniazzi estuvo presente en la última conferencia realizada en las instalaciones del club para anunciar que Carlos Lobatón volvía al club, pero esta vez para cumplir otras labores fueras de los campos de juego.

Cabe resaltar que Romina Antoniazzi ocupará el lugar dejado por su colega, Luis Oyola Ancajima, quien laboró en el club rimense por casi 10 años.

“Tras nueve años de aportar mi experiencia profesional y conocimientos aprendidos desde 1982 en los avatares del periodismo, en ese contacto con la realidad nacional e internacional, cubriendo comisiones en todo el continente americano y España, entregándome con dedicación y felicidad, hoy me toca anunciar que se cierra mi ciclo en Sporting Cristal, un club al cual solo guardo gratitud. Fue Juan Carlos Oblitas quien me reclutó, cuando a mediados de diciembre de 2010 le comenté que la “U” me había hecho una oferta muy firme para ser su Jefe de Prensa”, fueron algunas de las palabras de Oyola tras dejar el cargo.

