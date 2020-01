Alianza Lima | Pablo Bengoechea llega mañana para conversar seriamente con Kevin Quevedo

Todavía no empieza la temporada para Alianza Lima, pero Pablo Bengoechea tiene más de un dolor de cabeza. Los refuerzos que no llegan y deben cerrarlos cuanto antes, con los jugadores que debe conversar para solucionar algunos temas (si contará con ellos o no) y, sobre todo, para enderezar la vida personal y futbolística de Kevin Quevedo, quien volvió a ser noticia fuera de las canchas.

Es casi cantado que el popular ‘Quevegol’, sin propuestas concretas del exterior, renovará su vínculo con los blanquiazules por al menos seis meses. Es cuestión de horas y máximo días para que se formalice. Sin embargo, más allá de los temas legales y monetarios, lo que preocupa a los ‘bravos’ de La Victoria es la vida fuera de las canchas que lleva Quevedo.

Esa ‘chamba’, en tanto, está encomendada a Bengoechea. El ‘Profesor’ llegará mañana a Lima para ultimar detalles de la pretemporada y, especialmente, para volver a convencer a ‘Quevedinho’ de que puede ser el mejor futbolista del Perú solo si se compromete al máximo.

'Bengo’ a hablar

Además, antes de viajar a Cieneguilla para los trabajos físicos, Bengoechea resolverá el tema con Hansell Riojas, si lo mantendrá en el equipo o no. Sobre el caso ‘Cachito’ Ramírez, el charrúa espera convencer al ‘Fondo’ Blanquiazul’ de que le va a ser útil en este 2020.

