Aldair Fuentes, jugador de Alianza Lima, seguirá su carrera en el extranjero. El cuadro blanquiazul oficializó la venta del futbolista al Fuenlabrada de la Segunda División de España.

“Aldair Fuentes fue vendido al fútbol español y defenderá la camiseta del Fuenlabrada por 5 temporadas”, dice la publicación de Alianza Lima.

¡Canteras⚪️🔵de exportación!



Aldair Fuentes fue vendido al fútbol español y defenderá la camiseta del Fuenlabrada por 5 temporadas.



¡Gracias por tu lucha constante en la blanquiazul, Aldair, te deseamos muchos éxitos!💙🙏🏾



🌐➡️https://t.co/WTK4njoXps#ElCorazónDelPueblo💙 pic.twitter.com/KjuA7GbO7T — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) September 4, 2020

Por su parte, el Fuenlabrada de España también anunció el fichaje a través de sus medios oficiales el club de la segunda división de España anunció el fichaje del mediocampista íntimo. “Aldair Fuentes ya es nuevo jugador del Fuenla. Llega procedente del Club Alianza Lima Perú y firma para las próximas cinco temporadas. Es un jugador con llegada, polivalente y con un físico destacado que le permite dominar el juego aéreo”, señaló el club en su comunicado.

“El de Pisco (Perú) puede desempeñar sus labores como central y mediocentro. Tiene 22 años y ha disputado más de un centenar de partidos en la primera división de su país en los que ha marcado once goles. Además, ha participado en la selección peruana Sub 20 y Sub 23″, continúa.

