Alianza Lima se llevó sus primeros tres puntos en el Torneo Apertura 2020 contra Atlético Grau en condición de local gracias a un gol de penal de Alexi Gómez. Durante el partido, a los 30 minutos del primer tiempo, las cámaras de Gol Perú enfocaron lo que parecía ser una discusión entre Luis Aguiar, Alexi Gómez y Josepmir Ballón. Luego del duelo, el ‘Canario’ aclaró la jugada.

“Alexi (Gómez) no quería patear nada. Había jugada preparada y patea cualquiera, el que tenga gana. Esas pavadas entre nosotros no hay. El dueño de la pelota quieta estaba entre él y yo, él como zurdo yo como derecho”, reveló Luis Aguiar luego del encuentro.

Además, al ser consultado sobre quién ejecuta los penales esta temporada, Aguiar indicó lo siguiente: “Es decisión de Pablo (Bengoechea). A mí no me interesa patear penales, a mí me interesa que Alianza Lima salga campeón y para eso tenemos que esperar a diciembre”, declaró el volante de Alianza Lima.

“Teníamos que ganar sea como sea para estar con cuatro puntos y tratar de ir Ayacucho a ganar. Hicimos un buen primer tiempo entramos muy rápido al partido, en el segundo tiempo pedimos la pelota pero el nerviosismo de tratar de llévanos los tres puntos”, señaló sobre el duelo ante Atlético Grau.

Alianza Lima: Luis Aguiar aclara la discusión con Alexi Gómez por ejecutar un tiro libre | Video: Jesús Mestas - Depor

La jugada que enfocaron las cámaras de Gol Perú

Discusión entre Ballón, Aguiar y Gómez en tiro libre a favor de Alianza Lima (Video: GOLPERU)

Alianza Lima enfrentará a Ayacucho FC como visitantes en la siguiente jornada. En conferencia de prensa, Pablo Bengoechea afirmó que Alberto Rodríguez no estará presente en este encuentro, pues pretenden cuidarlo para el duelo ante Deportivo Municipal.

