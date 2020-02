¿Se va? Universitario sufrió un nuevo cambio en su administración, pues antes de su partido con Carlos Stein, Gremco determinó la salida de Raúl Leguía y anunció la vuelta de Carlos Moreno a la administración ‘crema’.

Ante el cambio en los máximos cargos del club, Moreno señaló que Jean Ferrari no seguía más en el club, sin embargo, Raúl Leguía indicó que iba a tener conversaciones para que él se quede en la gerencia deportiva debido al buen trabajo en Universitario en los últimos meses.

No tengo palabras para agradecer todo el cariño que me demuestran en las calles y por este medio tanta gente, hubieron algunos mensajes por DM q me movieron realmente, GRACIAS de corazón a todos!!! — Jean Ferrari (@jferrari5) February 16, 2020

Jean Ferrari dejó un misterioso mensaje en su cuenta de Twitter y los hinchas ‘cremas’ se despidieron de él en los comentarios. “No tengo palabras para agradecer todo el cariño que me demuestran en las calles y por este medio tanta gente, hubieron algunos mensajes por DM que me movieron realmente”, escribió.

Asimismo, Ferrari agradeció a todos por las muestras de cariño y apoyo: “Gracias de corazón a todos”. Aunque el exdirectivo del IPD no se ha despedido del club, mucho de sus seguidores han catalogado el mensaje como una despedida del club ante la llegada de Carlos Moreno.

Jean Ferrari no quiere compartir con Carlos Moreno

Cabe mencionar que Jean Ferrari habló en los últimos días y recalcó que no trabajaría con la gente de la nueva administración: "Es un gran gesto pero ya la AT es otra y con esa gente no trabajo ni así me ofrezcan lingotes de oro”, agregó.

