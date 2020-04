Jean Deza se confesó. El delantero de Alianza Lima pidió disculpas a todas las personas que creyeron en él en su retorno al cuadro blanquiazul, pero no considera haber traicionado a los blanquiazules.

El jugador de Alianza Lima realizó un video ‘en vivo’, en su cuenta de Instagram, donde respondió algunas preguntas. “Ustedes creen que yo quise traicionar a Alianza, están equivocados”, señaló Jean Deza.

Una de las preguntas que le realizaron al delantero íntimo fue sobre la posibilidad de jugar en el extranjero. “No pienso, por ahora irme al extranjero, pienso hacer las cosas bien en el club donde pertenezco y darle muchas alegrías”, aclaró Jean Deza.

Habló de lo sucedido y su futuro

“Se trata de que cada uno vive su vida como la desea, la vida se trata de aprender. Yo sé que esto mañana va a salir en los periódicos. El enemigo es el mismo peruano", acotó Jean Deza en respuesta de sus detractores.

“Yo me puse un propósito este año al llegar a Alianza, no pensé que iba a pasar lo que paso. Les pido disculpas a todos lo que confiaron en mi, a los que me dieron la posibilidad de regresar a Alianza Lima. Nunca fue mi intención lo que hice, aceptó todo lo malo que hice en su momento, no fue lo correcto pero no voy a caer, voy a salir firme y lucharé”.

