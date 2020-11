Alianza Lima se ha ido al descenso y jugará la Liga 2 2021 luego de una paupérrima campaña en este 2020, que quedará marcado como el segundo descenso en la historia del club blanquiazul. Los de Ahmed cayeron 2-0 ante Sport Huancayo, mientras que Carlos Stein empató 1-1 ante UTC y les bastó para salvarse de la baja.

Tras el partido, Waldir Sáenz habló con RPP y no pudo evitar romper en llanto. Tras ello, indicó: “Es un dolor tremendo, uno trata de hacer lo mejor para mantener a un club donde debería estar siempre, en la Liga 1 y los primeros lugares. No me gusta hablar mal de nadie, pero hoy, los que manejaron a Alianza fueron un desastre. Nos llevaron a un lugar donde Alianza no imaginó estar. Se me caen las lágrimas, tenemos que enfrentar esto. Como todos los aliancistas estoy con un dolor tremendo y esperar hacer algo el próximo año para que Alianza pueda volver donde tiene que estar”, afirmó Waldir.

“Ayer nos llamaron para estar hoy, pero por qué ahora. Por qué cuando tienen la última vida y no antes. Por qué tanta soberbia y ego”, señaló el exjugador blanquiazul, quien además había prometido volver a ponerse el uniforme de Alianza Lima si descendían.

“Este Alianza del 2020 empezó mal desde que se fue Bengoechea, luego que se fue pasó esto. La hinchada quiere escuchar a los responsables, que hagan un mea culpa, pedir disculpas y empezar de cero. Jugar la Liga 2 no es fácil, yo he jugado en Segunda y no es fácil”, finalizó el goleador histórico de Alianza Lima.

