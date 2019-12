Luego de la victoria de Binacional por 4-1 ante Alianza Lima, la polémico ha girado en torno al accionar del estreno del VAR, el cual estuvo a cargo del árbitro peruano Víctor Hugo Carrillo. En este contexto, el periodista Coki Gonzakes contó en Fútbol Como Cancha un incidente que se habría suscitado entre los réferis tras el cotejo en el Guillermo Briceno de Juliaca.

“El arbitraje fue pésimo ayer. Los cuatro árbitros que dirigieron y los hombres del VAR han tenido una acalorada discusión ayer por la noche”, reveló el periodista deportivo de RPP.

"Diego Haro no debe arbitrar nada. Donde va, ocurre algo. No sé si sea con mala intención o no, pero es un pésimo árbitro", agregó

En otro momento, Coki Gonzales reveló que Alianza Lima estaría solicitando terna extranjera para el duelo decisivo ante Binacional este domingo en el estadio de Matute.

“Alianza Lima va a pedir árbitros extranjeros para el partido del domingo”, apuntó en Fútbol Como Cancha.

Diego Rebagliati opina sobre las polémicas de Aldair Rodríguez y Rosell

“Para mí, Espinoza comete un desbalance a la hora de analizar la jugada de Aldair Rodríguez y la de Rosell. Ambas debieron ser vistas desde el mismo lugar”, manifestó en Fútbol Como Cancha el comentarista deportivo.

“Creo que Carrillo o Haro pueden arbitrar el partido, pero para el VAR tendría que venir gente de afuera”, sentenció.

