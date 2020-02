Reflexivo, autocrítico y realista. Así se mostró Pablo Bengoechea luego del mal arranque que ha tenido su equipo en el Torneo Apertura. Y es que el DT uruguayo sabe que si la situación no cambia, no hay otro destino que la puerta de salida de Matute.

“En fútbol todos buscamos excusas cuando perdemos. La realidad es que en base a resultados estamos haciendo un mal campeonato y tenemos que asumir eso, lo tengo que asumir yo y también los futbolistas”, señaló ‘Bengo’ y acto seguido agregó. “Cuando un cuadro grande pierde recibe críticas. Y cuando un cuadro grande contrata a buenos futbolistas y no arranca bien, recibe críticas. Sabemos lo que va a pasar en fútbol, porque cuando uno campeona le renuevan, pero cuando uno pierde, lo echan, no hay mucho misterio”, aseguró.

“Todo esto es culpa nuestra, tenemos que cambiar la pisada rápidamente. Estamos tristes por los resultados, pero eso no significa que ya perdimos. No nos den por muertos, todavía falta mucho. Estamos a tiempo de hacer una buena campaña”, indicó en un tono más optimista.

Un paso atrás y avanza

Consultado por el sistema que viene utilizando (con tres defensores en el fondo), Bengoechea admitió que estaba probando la estrategia para enfrentar a Racing en la segunda fecha de la Copa Libertadores y dejó abierta la posibilidad de cambiarlo ante Municipal y Nacional. “Salió mal lo que planifiqué y es culpa mía, los resultados me dicen que no salió bien más allá de las ocasiones de goles que los rivales han tenido. Nos han llegado poco, pero los resultados son negativos. Tenemos que buscar opciones que nos den mejores resultados. Esperemos que el viernes, lo que llevemos a la cancha salga bien y no equivocarme en las decisiones que tome, para no perjudicar a Alianza”, sostuvo.

El entrenador indicó , en tanto, que ya viene observando a sus rivales en la Copa Libertadores y que el objetivo principal en esta parte del año es seguir compitiendo, pues que quedar eliminados en seguida sería un gran fracaso.