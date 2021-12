Alianza Lima no se preparó para luchar el título, pero con el correr de las fechas, el grupo que logró armar Carlos Bustos, se hizo más fuerte y terminaron ganando la Fase 2, lo que le dio la posibilidad de luchar por la Liga 1.

En la final vencieron a Sporting Cristal, equipo que sobre el papel era el favorito. En el partido de ida vencieron por 1-0 con tanto de Hernán Barcos. El duelo de vuelta fue empate sin goles.

Uno de los jugadores que siempre estuvo como cambio, fue el colombiano Arley Rodríguez. El mediocampista habló sobre su futuro en entrevista para Win Sports: “Me han dicho que quieren que me quede y yo quiero seguir. Tendremos una reunión. Si me voy, me voy orgulloso”.

El futbolista también recordó un momento complicado que vivió antes de firmar por los íntimos: “Tuve un comienzo de año difícil y 2 días antes de que mi niño saliera de una hospitalización me llegó la llamada de Alianza Lima. Formamos un gran vínculo y espero que dure mucho tiempo”.

También habló sobre su relación con Hernán Barcos y Jefferson Farfán: “Tenemos una gran amistad, uno lo mira con respeto, es una gran persona y un gran compañero. Fue importante para el título, fue nuestro capitán. Con Hernán Barcos hemos mirado algunos partidos de Atlético Nacional”.

