Adrián Zela protagonizó un bochornoso incidente el último fin de semana agarrándose a golpes juntos a sus amigos tras disfrutar de una discoteca en Punta Hermosa. Ahora el agente de seguridad agredido decidió salir a contar cómo sucedido la pelea con el jugador de Sport Boys.

“Se me acerca, me extiende la mano jalándome hasta propinarme el golpe...estaban bastante tomados... No he tenido contacto con ese señor todavía, no he tenido contacto para nada, ya con el abogado tendrá que arreglar eso", aseguró para las cámaras de Magaly TV La Firme.

Adrían Zela fue captado agrediendo a un miembro de seguridad y a una mujer, las cámaras de seguridad grabaron el preciso momento en que golpean al guardián del condominio, por eso el afectado decidió dar su versión desmintiendo algún arreglo tras la golpiza recibida.

Cabe recordar que luego de propagadas las imágenes de Adrián Zela en Punta Hermosa, el mismo jugador del Sport Boys decidió referirse al tema. "Me he sentado a conversar y ha hablado personalmente,hubo una discusión entre parte de la seguridad del condominio. Ha sido un error mío mi reacción de esa manera. Les he pedido perdón a las personas perjudicadas. No ha sido nada mayor”, declaró para RPP.

