En las últimos días el nombre de Gianluca Lapadula volvió a sonar en el entorno de la selección peruana, con miras a lo que será el inicio de las Eliminatorias a Qatar 2022.

El agente de Gianluca Lapadula, Gianluca Libertazzi, tambipen habló sobre la posibilidad de que su representado vista la camiseta de la selección peruana. "Por qué no. Todo es posible en la vida", dijo a El Comercio.

Sin embargo, el gerente de la selección peruana, Antonio García Pye, explicó el tema de Gianluca Lapadula.

“Gianluca Lapadula es un jugador no elegible porque no es peruano en este momento, que pueda ser peruano es otra cosa. La primera etapa no se ha cumplido que es primero su deseo. La segunda es que haga la gestión para que pueda obtener su DNI”, comentó en entrevista con América TV.

“Él tiene que renunciar a su nacionalidad italiana tiene que demostrar a través de la asociación italiana qué partidos ha jugado con la Selección de Italia eso parta al departamento de estatuto de jugador y una vez que le den el ‘ok’ pasa a ser elegible para ver si es que el profesor Ricardo Gareca lo quiere”, agregó.

Selección peruana: FPF se pronunció sobre posible convocatoria de Gianluca Lapadula [VIDEO]

