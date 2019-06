Copa América 2019: fecha, canal y horarios de todos los partidos EN VIVO desde Brasil

Copa América

Conoce todos los detalles para seguir la Copa América 2019

2019/06/11 - 15:11

Estamos a pocos días del arranque de la Copa América Brasil 2019. El campeonato, que deberá ser defendido por la Selección de Chile luego delo bicampeonato (2015-2016), iniciará este viernes 14 de junio con el encuentro entre Brasil y Bolivia, mientras que la participación de la Selección Peruana arranca el sábado 15 de junio frente a la Selección de Venezuela.

Fecha y hora de todos los encuentros para la Copa América 2019

Grupo A

Viernes 14 de junio - Brasil vs. Bolivia: 19:30 horas (hora peruana)

Sábado 15 de junio - Perú vs. Venezuela: 14:00 horas

Martes 18 de junio - Perú vs. Bolivia: 16:30 horas

Martes 18 de junio - Brasil vs. Venezuela: 19:30 horas

Sábado 22 de junio - Venezuela vs. Bolivia: 14:00 horas

Sábado 22 de junio - Brasil vs. Perú: 14:00 horas

Grupo B

Sábado 15 de junio - Argentina vs. Colombia: 17:00 horas

Domingo 16 de junio - Paraguay vs. Catar: 14:00 horas

Miércoles 19 de junio - Colombia vs. Catar: 16:30 horas

Miércoles 19 de junio - Argentina vs. Paraguay: 19:30 horas

Domingo 23 de junio - Argentina vs. Catar: 14:00 horas

Domingo 23 de junio - Colombia vs. Paraguay: 14:00 horas

Grupo C

Domingo 16 de junio - Uruguay vs. Ecuador: 17:00 horas

Lunes 17 de junio - Japón vs. Chile: 18:00 horas

Jueves 20 de junio - Uruguay vs. Japón: 18:00 horas

Viernes 21 de junio - Ecuador vs. Chile: 18:00 horas

Lunes 24 de junio - Chile vs. Uruguay: 18:00 horas

Lunes 24 de junio - Ecuador vs. Japón: 18:00 horas

Guía de canales en el mundo para la Copa América 2019

Argentina: DIRECTV Play Deportes, TyC Sports Play, TyC Sports Argentina, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Bolivia TV

Brasil: SporTV, SporTV Play

Canadá: TSN GO, TSN2

Chile: Canal 13, DIRECTV Sports Chile, CDF HD, TVN, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia, Caracol TV, Caracol Play, Caracol HD2

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Francia: beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT

Italia: DAZN

Japón: DAZN

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Holanda: Fox Sports 4, Fox Sports Go

Paraguay: Tigo Sports Paraguay

Perú: América Televisión, DIRECTV Play Deportes, América TVGO, DIRECTV Sports Peru

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

