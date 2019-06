Selección peruana

​Grupo A de la Copa América 2019: Brasil, Perú, Venezuela y Bolivia

Gabriel Jesús, Salomón Rondón, Paolo Guerrero y Marcelo Martins son las 'cartas' de gol en esta zona

2019/06/10 - 18:47

Gabriel Jesús, Salomón Rondón, Paolo Guerrero y Marcelo Martins son las 'cartas' de gol en el Grupo A de la Copa América 2019. El viernes 14 de junio será el primer partido de esta zona. El anfitrión Brasil chocará con Bolivia, mientras que al día siguiente la selección peruana se medirá con Venezuela.

Grupo A de la Copa América 2019

Selección de Brasil El anfitrión está obligado a realizar una buena presentación ante sus 'torcedores', a pesar de no contar con Neymar la 'canarinha' es firme candidato a llegar a la final y llevarse el trofeo.

Gabriel Jesús en acción

PARTIDOS: Brasil vs. Bolivia | Brasil vs. Venezuela | Perú vs. Brasil

Selección de Venezuela El cuadro 'llanero' se encuentra en buen momento, llegarán al debut contra la selección peruana tras golear 3-0 a Estados Unidos. La generación que representa actualmente ala 'vinotinto' es de las mejores en su historia, buscarán hacer una buena Copa América 2019, pero su objetivo principal es clasificarse a Qatar 2022.

Salomón Rondón en acción

PARTIDOS: Venezuela vs. Perú | Brasil vs. Venezuela | Venezuela vs. Bolivia

Selección peruana La 'blanquirroja' no atraviesa su mejor momento, pero tiene el plus de contar nuevamente con su goleador Paolo Guerrero. El cuadro de Ricardo Gareca dependerá mucho de la dupla que pueda conformar su capitán con Jefferson Farfán.

Paolo Guerrero en acción

PARTIDOS: Venezuela vs. Perú | Perú vs. Bolivia | Brasil vs. Perú

Selección de Bolivia Entran al Grupo A con la intención de dar la sorpresa, los comandados por Marcelo Martins intentarán dar el golpe en el debut ante el anfitrión. Las posibilidades del cuadro 'altiplánico' pasarán por el peso ofensivo de su número '9'.

Marcelo Martins en acción

PARTIDOS: Brasil vs. Bolivia | Perú vs. Bolivia | Venezuela vs. Bolivia

Fixture del Grupo A en la Copa América 2019

14 Junio

19:30 horas | Brasil vs. Bolivia | Estadio Morumbi, Sao Paulo (67.000 espectadores)

15 Junio

14:00 horas | Venezuela vs. Perú | Arena do Grêmio, Porto Alegre (56.000 espectadores)

18 Junio

16:30 horas | Bolivia vs. Perú | Estadio Maracaná, Río de Janeiro (8.000 espectadores)

19:30 horas | Brasil vs. Venezuela | Arena Fonte Nova, Salvador de Bahía (48.000 espectadores)

22 de junio

14:00 horas | Perú vs. Brasil | Arena Corinthians, Sao Paulo (47.605 espectadores)

14:00 horas | Bolivia vs. Venezuela | Estadio Mineirão, Belo Horizonte (63.000 espectadores)

