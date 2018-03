Selección Argentina: Gonzalo Higuaín quiso renunciar (VIDEO)

Desde Manchester, Inglaterra, donde la Selección Argentina jugará un amistoso el viernes ante Italia, el goleador argentino Gonzalo Higuaín confesó al programa No Todo Pasa de TyC Sports, que estuvo a punto de dejar el fútbol y no precisamente por no haber podido marcar en las tres finales perdidas: dos de la Copa América y la de la final del Mundial Brasil 2014. Ahora su meta es el Mundial Rusia 2018.

El delantero la Selección Argentina y la Juventus reveló una durísima etapa que le tocó vivir con la salud de su mamá, Nancy, quien debió ser operada a mediados de 2016: "No me gusta mucho hablar de mi vida privada, ni de mi familia. Claramente, la pasé muy mal. Y es verdad que la gente no tiene ni idea, ni tampoco creo que a muchos les interese si tu mamá está bien o esta mal", dijo Gonzalo Higuain.

"Pero mi vieja salió adelante y eso fue una fuerza aún mayor. Gracias a Dios ahora está re bien y a mí sólo me interesa verla reír, verla feliz y sé que lo que a ella le genera todo eso es que yo juegue al fútbol. Estuve a punto de parar de jugar cuando me enteré de esto, pero yo sabía que le iba a hacer feliz que juegue al fútbol porque no iba a servir mucho que pare. Quería parar de jugar y estar con ella, pero ella me pidió por favor que siga y al día de estoy, por eso continué. Su vida iba más allá de eso, la puse en primer plano absoluto, no me interesaba nada. Sinceramente seguí por ella", cerró, visiblemente conmovido Gonzalo Higuaín por recordar aquellos días.