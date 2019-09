Red Bull Batalla de los Gallos Perú Final Nacional EN VIVO ONLINE vía streaming Facebook live | VIDEO

Los fans del freestyle están preparados para VER Red Bull Batalla de los Gallos Perú EN VIVO ONLINE. Serán 16 los MC que lucharán por el ansiado pasaje a Madrid, España, donde se disputarán la gran final internacional el próximo 20 de noviembre del 2019.

La Red Bull Batalla de los Gallos Perú EN VIVO ONLINE es una competencia de rap improvisado que desde el año 2005 provee una plataforma para el desarrollo de los mejores improvisadores del hip hop de habla hispana.

Ya está todo listo para presenciar una nueva edición de la Red Bull Batalla de los Gallos Perú EN VIVO. 16 freestylers se verán las caras en el escenario de la Costa Verde el sábado 28 de setiembre. Las puertas se abrirán a las 15:00 horas y la competencia está programada para iniciar a las 19:00 horas.

El español Chuty, el chileno Cenzi Stilos, Choque, Jota y Capone serán los jueces, encargados de determinar a los ganadores de cada Batalla de los Gallos. Por su parte, Mary Ruiz o mejor conocida como Queen Mary y el mexicano Serko Fu fueron designados como host del evento.

PRECIO DE LAS ENTRADAS Y DÓNDE COMPRARLAS | La entrada general está a 43.30 soles



Choque, Nekroos, Jota y New Era son los grandes ausentes de cara a la Red Bull Batalla de los Gallos Perú FINAL NACIONAL 2019. Los MC no llegaron a entrar en la lucha por diferentes motivos, Jaze es el principal candidato para representar a Perú en la Internacional España 2019, eso sí no la tendrá fácil Strike, Stick, Hampper, Ramset y Ghost buscarán evitar su bicampeonato.

Video | YouTube Red Bull Batalla de los Gallos

Red Bull Batalla de los Gallos Perú Final Nacional | MC participantes

-Jaze

-Strike

-Stick

-Ghost

-Ramset (Bicampeón regional Lima)

-Hampper

-Aníbal

-Skill

-Xplain (Campeón regional Arequipa)

-Delenyer

-Jeico

-Blaximental

-Litzen (Campeón regional Trujillo)

-Papaleta

-Trickman

-NS





