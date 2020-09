One Piece es el manga más popular del mundo en este momento. Ha batido récord tras récord desde que fue lanzado. El manga de One Piece, como todos saben, ha sido escrito por Eiichiro Oda. Tiene más de 80 volúmenes y ha sido un éxito comercial a nivel mundial. Además, los volúmenes rompieron récords de impresión en Japón y el manga incluso ha establecido un récord mundial Guinness por la mayor cantidad de copias publicadas para el mismo cómic por un solo autor.

One Piece manga 987 La caída de Kaidou y la llegada de los Mink

Alerta Spoiler One Piece manga 987

Weekly Shonen Jump ha anunciado la publicación del manga 987 de One Piece y lo puedes leer desde aquí. Este número nos muestra un recuerdo de Kaido en la orden ´Oden´ y el principio de las Vainas Rojas. Kaido es muy fuerte pero logran derrotarlo uniendo las fuerza de sus ataques por consiguiente logran herirlo.

One Piece manga 987 La caída de Kaidou y la llegada de los Mink

Kaido se transforma en un dragón y vuela junto a los Kozuki hacia el castillo, en donde encontrarán a los Minks.

One Piece manga 987 La caída de Kaidou y la llegada de los Mink

Historia y personajes One Piece

En One Piece, seguimos la historia de Monkey D. Luffy , que quiere convertirse en el Rey de los Piratas. Reúne una tripulación que tiene sus sueños y también quiere cumplir el objetivo de su capitán. Su tripulación está formada por Zoro, un espadachín genio que quiere ser el espadachín más fuerte del mundo, Nami, que tiene el objetivo de hacer un mapa mapa de los mares enteros. Sanji es un chef que quiere encontrar un lugar llamado All Blue, Usopp, un pistolero experto que quiere convertirse en un valiente guerrero de los mares. Robin, un arqueólogo que quiere saber la verdad sobre el siglo del vacío. Chopper, un médico que quiere encontrar una cura para todas las enfermedades del mundo. Por último, pero no menos importante, está Brook, un músico cuyo objetivo es cumplir las promesas que le hizo a su amigo.

VIDEO RECOMENDADO

El Dios del manga: Este mes cumpliría 91 años Osamu Tezuka, creador de Astroboy y Kimba