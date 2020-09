Si hay una aplicación que viene dominando el mundo entero junto a otras como Instagram y Facebook esa es TikTok. La famosa red social en la que debes subir videos con sonidos de fondo causa sensación a nivel mundial, pero sus usuarios con cuenta pro se preguntan: ¿A qué hora debo publicar un video para que tenga mayor alcance? Pues bien, acá te dejamos con el mejor cronograma para que puedas subir el video.

¿Cómo saber identificar la mejor hora para publicar un video en TikTok?

Lo primero que debes hacer es identificar tu nicho. Si eres un usuario que cuenta con miles de seguidores, debes tratar de identificar de qué países es que proviene la mayor parte de reacciones en tus videos. Eso sí, debes tener una cuenta PRO, pues es la única que cuenta con las herramientas de estadísticas.

Para encontrar la sección de estadísticas debes cambiar tu cuenta a cuenta Pro. Una vez allí, te diriges a "Privacidad y ajustes", "Analytics" y allí podrás ver toda la información de tus seguidores, que serán divididos en género y lugares de procedencia.

Posteriormente y una vez que identificas cuál es tu público objetivo, a qué países quieres llegar y en dónde quieres tener un mayor alcance, deberás tener en cuenta las zonas horarias. Por ejemplo, si te encuentras en Perú y quieres llegar a México, Argentina, Chile o Colombia, seguramente que el horario no afectará, pero si quieres llegar a Europa, probablemente debas realizar publicaciones teniendo en cuenta que la diferencia horaria es entre 6 y 7 horas en países como España o Reino Unido.

De momento, no existe ninguna aplicación o alguna función dentro del propio TikTok que le permita a sus usuarios programar un video.

Sin embargo, se realizó un estudio entre más de 100 mil publicaciones de videos en TikTok, llegando a la conclusión de cuáles eran las mejores horas para poder publicar contenido.

Este es el cronograma con los mejores horarios para publicar en TikTok

Lunes: 6:00 am | 10:00 am | 10:00 pm

Martes: 2:00 am | 4:00 am | 9:00 am

Miércoles: 7:00 am | 8:00 am | 11:00 pm

Jueves: 9:00 am | 12:00 pm | 7:00 pm

Viernes: 5:00 am | 1:00 pm | 3:00 pm

Sábado: 11:00 am | 7:00 pm | 8:00 pm

Domingo: 7:00 am | 8:00 am | 4:00 pm

¿Qué es TikTok y para qué sirve?

TikTok es una red social que ha tenido un gran auge en países como China y Reino Unido, además de todo latinoamérica, en donde las personas suben videos con sonidos y tratan de imitar diversos momentos graciosos.

¿Cómo buscar a alguien en TikTok?

Para buscar a una persona en TikTok debes dar clic en la lupa que aparece en la parte inferior y allí colocas el nombre del usuario al que buscas.

¿Cómo descargar TikTok?

Para descargar TikTok debes ingresar a Google Play o a la AppStore y buscar TikTok para descargarlo. Es totalmente gratuita.

