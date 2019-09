​Teorema: ¿Qué han declarado los MC de freestyle sobre la denuncia de abuso sexual contra el chileno? | VIDEO

Mateo Cervera Machuca, más conocido como Teorema, nació en Cañete el 1 de marzo de 1999 y a sus cortos 20 años es el MC con mejor nivel de Chile ¿Qué han declarado los MC de freestyle sobre la denuncia de abuso sexual contra él?

'Acabo de enterarme de lo que ha pasado con Teorema... ¿De verdad hay gente criticando a Ámbar después de que él haya reconocido el abuso? Todo mi apoyo para ella, si de por sí tiene que ser duro vivir una situación así, no quiero ni imaginar cuando pasa a la esfera pública', comentó el español Arkano, uno del os primeros en manifestarse.

Kaiser, quien lo reemplazó en FMS Internacional, también habló sobre lo sucedido con su compatriota 'Yo no voy a emitir ningún tipo de comunicado, tampoco estoy haciendo oídos sordos. Está todo haciéndose en un trámite legal. Cuando ya se haga el comunicado, yo voy a emitir mi comunicado y lo que yo pienso. Por mientras prefiero no meterme en problemas personales porque se puede complicar', señaló Alex Pino.

Fue el mismo Teorema quien decidió usar su cuenta en Instagram para informar lo que realmente sucedió 'Cometí muchos errores, no fui sincero. No la respeté como mujer y pasé a llevar sus emociones y su cuerpo, en un acto de inconsciencia. En ese momento ella me dice ‘Teo, no me siento cómoda’. Yo salgo y le digo que me perdone, mi intención no era esa. Las cosas siempre habían sido distintas y no me di cuenta en el momento adecuado. El fatídico error no lo justifico de ninguna forma, pasé por encima de ella. Quiero pedir disculpas a las personas que se han decepcionado de mi lado humano, el cual estoy totalmente dispuesto a reconstruir. Sí, reconozco que hubo una situación de abuso sexual y fui una basura humana. Espero nunca más serlo', comentó el MC chileno.

Imagen | Urban Roosters decidió 'bajar' a Teorema de la FMS Internacional Fecha 2

Por su parte, Ambar -expareja de Teorema- se pronunció en redes sociales 'Yo me quería quedar callada, pero cuando me enteré que no era la única que había sido abusada por él, tuve que hablar. Tengo muchos problemas con mi autoestima, muchos. Tengo una carencia de amor gigante, que se ha generado por esta relación tóxica. Donde me destruían, me violentaban psicológicamente. Donde me hacían sentir que no valía nada. Tengo unos pantallazos que podría destruir la vida de Mateo. Y podría hacer que se carrera se acabe para siempre y que acabe en la cárcel. Pero no quiero hacerlo, porque tengo mucho amor en el corazón todavía', se escucha en el video que colgo en Instagram.

Video | YouTube

