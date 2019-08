​Supremacía MC | Jaze se quejó públicamente de la organización | FOTO y VIDEO

AHORA | Jaze se quejó públicamente de la organización de Supremacía MC, el MC peruano aseguró que no se le pudo ver en su mejor nivel ante Nekroos porque tenía la mente en otro lado, le habían dicho que el evento acababa antes de las 19:00 horas (acabó alrededor de las 20:15) y él ya tenía un compromiso pactado para presentarse en los Juegos Parapanamericanos.

Video El Bocón | Jaze vs Stick en los Juegos Parapanamericanos

Jaze reveló detalles que influyeron directamente con el transcurrir de las batallas de freestyle en Supremacía MC. 'De ahí, como muchos me dijeron, se vio que en mi batalla con Nekroos, con lo que podría llegar (junto a Stick) a una presentación por los Juegos Parapanamericanos. Lamentablemente fue así y pido disculpas porque ganando o perdiendo hubiera tenido que abandonar la competencia. Me sirve de lección para no aceptar dos eventos importantes un mismo día si es posible que el primero se alargue y pase algo así', comentó MC Mochila en su cuenta de Twitter.

'Como notaron, esto me afectó y no pude darle una buena batalla a Nekroos como yo hubiera querido y como él merece. No creo que lo hice mal, pero siento que estuve a un 20% y con la cabeza en otro lado. Maximos respetos para él que viene rompiéndola en todo', agregó Jaze.

Video | YouTube

Cabe mencionar que Nekroos también se encargó de confirmar que su relación con Jaze sigue fuerte. El experimentado MC aclaró que no mantiene ningún resentimiento o pelea con MC Mochila por la realización de la FMS Perú, debido a que en redes sociales existía la 'volada' de que no había cuadrado bien entre los representantes de Perú que el manager de Juan Carlos sea el encargado de producir la liga de freestyle peruana en su primera edición el 2020. 'Esto es para todo los mal hablados, todo se queda acá arriba abajo seguimos siendo amigos', dijo Cristopher.

