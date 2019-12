No hay edad para tomar conciencia acerca de la preocupante situación por la que atraviesa Sudamérica. Así lo demostró Julia Dupuy, quien a sus 19 años se muestra muy preocupada por la dura realidad que le está tocando vivir a varios países del continente. La futbolista de la selección argentina de futsal, dejó claro su sentir y se animó a lanzar unas rimas, incursionando por unos minutos en el mundo del freestyle.

En la previa del inicio de la Copa América de Futsal, la actual jugadora del PuroBio Cosmetics Noci de Italia, puso en marcha una nueva faceta para dejar un mensaje de consciencia a toda la sociedad.

“La Copa América vamos a jugar. Acá no hay xenofobia ni nada de eso. Somos todas hermanas con distinto acento. Voy a rapear verdades y eso no es pecado. Pecado es que en Bolivia haya un golpe de Estado. Pecado no es que fluya en la improvisación. Pecado es que en Chile siga la represión. La jugadora de la Selección Nacional de Futsal se animó al freestyle y no ocultó su parecer sobre la situación social en Sudamerica. Una declaración de principios poco habitual en deportistas de Selección”, inició la ex jugadora de Racing y Boca Juniors.

De inmediato el video se hizo viral y fue muy aplaudido por todos los cibernautas. La mezcla entre la difusión del futsal femenino y el fresstyle terminaron siendo la combinación perfecta para sensibilizar al mundo del fútbol sudamericano.