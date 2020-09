En estos días de incertidumbre, ocasionados por la pandemia del coronavirus (COVID-19), es importante reflexionar sobre los gastos diarios que realizamos. Gastar en lo que realmente necesario es una tarea primordial este 2020. Sin embargo, habrá ocasiones que nos salgamos del presupuesto con pequeñas compras que a la larga significarán una cantidad considerable de dinero. Esto es lo que los especialistas denominan ‘gastos hormiga’.

En la actualidad, son muchos países los que se encuentran en cuarentena para evitar la propagación del COVID-19, pero lejos de significar un ahorro, pues supone no gastar en transporte, comidas en la calle, etc.; los pequeños gastos se han vuelto una costumbre.

De acuerdo a Entrepreneur, estos consumos son imperceptibles en el presupuesto, pero significan una cantidad que llega a ser considerable. A continuación, te contamos más sobre este concepto, y así puedas saber cómo evitarlo para que a la larga no te lleve a un endeudamiento innecesario.

En estos días de incertidumbre es importante reflexionar sobre los gastos diarios que realizamos (Foto: Freepik)

¿QUÉ SON LOS GASTOS HORMIGA?

“Los gastos hormiga son pequeñas sumas de dinero que gastamos en placeres cotidianos o en cosas que no utilizamos. Por tratarse de bajas sumas de dinero, generalmente no les prestamos atención y pasan prácticamente. No obstante, pueden tener un efecto muy perjudicial en nuestro presupuesto, destruyen nuestra capacidad de ahorro e incluso pueden llevarnos al endeudamiento innecesario”, señala Economipedia.

¿Cómo saber que estás realizando gastos hormiga? Lo primero que debes saber es que una de las primeras características es que no parecen ser relevantes. Asimismo, se repiten constantemente, ya sea a diario o mensualmente.

Por otro lado, al ser un gasto considera irrelevante, muchas veces no lo contabilizamos, eso hace que pasen desapercibidos. Sin embargo, son gastos evitables o sustituibles por alternativas más económicas.

Para saber que estás realizando gastos hormiga, debes sumar todas las compras y el resultado será considerable.

Los gastos hormiga son pequeñas sumas de dinero que gastamos en placeres cotidianos o en cosas que no utilizamos (Foto: iStock)

¿CÓMO EVITAR LOS GASTOS HORMIGA?

Para evitar realizar estos tipos de gastos, Propiedades.com recomienda algunos tips. Toma nota:

1. Analiza tus ingresos y cómo los distribuyes. Anota la cantidad que recibes al mes o a la quincena y cada uno de los gastos que estás teniendo. Comienza desglosando los pagos más fuertes y continúa de manera descendente de acuerdo con las cantidades. No olvides anotar todo, desde las compras online hasta pequeños dulces que se te antojen.

2. Prioriza tus gastos y arma un plan. Una vez que tengas la lista, revísala de manera detallada. Localiza los pagos importantes, como servicios, tarjeta de créditos, etc. Luego, considéralos como tu principal prioridad dentro de tu presupuesto. Continúa con los gastos menores y aquellos que no consideras imprescindibles.

Una vez identificado los puntos que podrías evitar, crea un presupuesto. Define un presupuesto semanal, quincenal o mensual y síguelo al pie de la letra. Si de repente se te antoja comprar algo extra, considera dentro de este presupuesto una cantidad fija.

3. No caigas en tentaciones. Es muy probable que navegando en tus redes te encuentres con anuncios de diferentes productos. Antes de ingresar a comprar, pregúntate: “¿Es indispensable para mi casa o mi vida?”, ¿Esta compra hará que me salga del presupuesto? Con esto podrás definir la prioridad de esta compra y evitar caer en la tentación de los gastos hormiga.