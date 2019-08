¿Jaze se retira de las batallas de freestyle? MC Mochila responde | VIDEO

VER AQUÍ | ¿Jaze se retira de las batallas de freestyle? Uno de los máximos representantes del Perú en lo que a freestyle se refiere puso en suspenso a todos sus seguidores con declaraciones sobre su futuro en la tarima. El actual campeón de la Red Bull Batalla de Gallos despejó dudas sobre su permanencia en las competencias.

¿Jaze se retira de las batallas de freestyle?

Juan Carlos Iwasaki La Puente, más conocido como Jaze, dejó la posibilidad abierta durante una entrevista otorgada a Mowlihawk. Cuando estuvo en Buenos Aires compitiendo en la Red Bull Batalla de Gallos Internacional 2018 se subió al BatMowli y 'dejó la pelota picando'.

Tras ganar la God Level, Jaze fue contactado nuevamente por el español, quien le preguntó si cumpliría con lo que dijo, 'de retirarse'. 'No dije que me retiro de las batallas cuando gane, sino que no me retiraría sin ganar ningún mundial, eso lo tenía claro. Ahora que ya gané, siento que realicé algo y no me retiraré sin nada. Igual, no he dicho que me retiraré. Quiero conocer más países, competir en España, quiero estar en la FMS. Hay cosas que no he podido hacer y quiero aprovecharlo', aseguró MC Mochila.

Ese no fue el único canal donde Jaze dejó en claro que no se retirará de las batallas de freestyle por el momento, durante una entrevista con Kiara, de Red Bull, también lo recalcó. 'En estos momentos quiero batallar poco. Quiero hacer mi música, le pido perdón a la gente que espera que me encierre a entrenar freestyle de 10 a 12, yo no soy así. Voy a salir a divertirme a partir de ahora. La gente me pregunta si me voy a retirar y por qué, lo que pasa es que yo empecé el freestyle como un juego, como un pasatiempo y poco a poco fue evolucionando. Antes yo perdía en primera ronda y me iba a mi casa tranquilo, ganaba e igual; pero ahora es como una carrera, me gusta pero no tanto. No quise que se vuelva en una responsabilidad. Yo empecé sin presiones y ahorita ya tengo presión, porque me la busqué. Es un poco complicado', agregó el MC que inició su carrera ascendente como MC Mochila.

