Hoy te vamos a dar unos consejos para quitar los nudos del pelo de tu perro . Si para los humanos a veces es difícil eliminar los nudos del cabello, imagínate un can con tendencia a que se la enrede el pelaje. Además, no es tan sencillo encontrar productos para quitar nudos del pelo al perro que sean eficaces. Por ello, queremos mostrarte algunos consejos para el cuidado del pelo del perro.

Si quieres evitar los nudos en el pelo de tu perro, unos buenos cuidados serán necesarios para que esté en buenas condiciones. Es valioso aplicar una serie de medidas si no quieres que el pelo de tu compañero termine lleno de nudos y no te quede otra que raparlo. Para no llegar a esta situación, que además tiene sus inconvenientes, puedes seguir desde ya éstos útiles consejos con tu mascota:

Los perros con el pelo largo necesitarán cuidado diario . Ten esto en cuenta si no cuenta con el tiempo necesario para esta tarea, o tendrás que visitar con frecuencia la veterinaria.

. Ten esto en cuenta si no cuenta con el tiempo necesario para esta tarea, o tendrás que visitar con frecuencia la veterinaria. Acostumbra a tu perro desde cachorro a aceptar el cepillado , así no lo necesite. Comienza con sesiones cortas y dale un premio al terminar, de manera que se le haga un hábito.

, así no lo necesite. Comienza con sesiones cortas y dale un premio al terminar, de manera que se le haga un hábito. Empieza a desenredar el pelo del perro en las zonas con más tendencia a la formación de nudos, como las patas, detrás de las orejas, la cola, la barriga o el pecho.

a la formación de nudos, como las patas, detrás de las orejas, la cola, la barriga o el pecho. Adquiere tus propios accesorios para el cuidado del pelo del perro. En él no pueden faltar los peines, tijeras, cepillos y champús.

Si quieres evitar los nudos en el pelo de tu perro, unos buenos cuidados serán imprescindibles. (Foto: Pexels)

Trucos para quitar nudos del pelo al perro