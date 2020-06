Un video viral de YouTube desató una ola de ternura al mostrar cómo un perro ‘pide’ un poco de comida a su dueña de una manera pocas veces vista. Si eres una persona amante de los animales, estas imágenes sin duda te robarán más de una sonrisa.

El registro compartido en YouTube , de apenas 17 segundos de duración, muestra a una mujer – cuyo rostro no se ve – disfrutando de unas deliciosas quesadillas, un tradicional platillo mexicano que consiste en una tortilla de maíz – o también de trigo – rellena de queso o algún otro ingrediente.

El can, ubicado al lado de su dueña, la mira saborear su quesadilla y al cabo de unos segundos estira una de sus patas para darle una ‘palmada’ en el hombro, como pidiéndole que le invite un poco de su alimento.

Según la responsable del video de YouTube , grabado el 1 de noviembre en Texas, Estados Unidos, el animalito finalmente consiguió su pedazo de quesadilla, aunque justo esa parte no se aprecia en la grabación viral.

“Estoy comiendo mi quesadilla y mi perro, Ava, me da una palmada en el hombro para que me muerda. Cada vez que tengo algo delicioso para comer, siempre me dice que quiere un bocado al tocarme, la comida o el aire. Aunque el video fue cortado antes de mostrarse, consiguió su pedazo de quesadilla”, indicó la responsable del video de YouTube .

