Donald Trump afirmó que “no hay tiempo que perder” con el uso de hidroxicloroquina para el tratamiento del coroanvirus en Estados Unidos. El mandatario alentó su uso, aunque aclaró que no debe ser usado en personas que sufren enfermedades cardiovasculares. “Hay buenos indicios, tenemos una posible curación. No quiero esperar un año y medio para descubrirlo. Es una droga fuerte, pero no mata a la gente. ¿Qué hay que perder?”, señaló Trump en un mensaje ofrecido desde la Casa Blanca.