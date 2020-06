Zoraida Gómez sorprendió a todos luego que en el programa “Hoy” anunciara que espera a su primer bebé, fruto de su relación con su novio con quien lleva tres años de relación.

La recordada actriz de “Rebelde” contó que desde hace meses planeaba quedar embarazada, sin obtener resultados, hasta ahora.

“Llevo tres años con mi novio, lo estábamos planeando mucho, el chiste es que no pegaba y pues ya me iba a hacer a la idea de que no, ya ves que hay muchas mujeres que sufren por el tema de que no pueden embarazarse porque el novio no puede o la chica no puede”, dijo en una entrevista para dicho programa.

Zoraida confesó que los más felices con la noticia han sido su hermano Eleazar y su mamá, quien ya estaba deseosa de tener nietos. “Mi madre siempre me preguntaba si ya había hecho la tarea, ella quería un bebé a como diera lugar”, expresó la artista.

La actriz también contó detalles de cómo fue que notó que estaba embarazada. “Resulta que una semana de retraso, dos semanas y se me empiezan a poner los senos muy grandotes y yo dije: ‘Esto no es normal’, entonces es que tenía miedo de hacerme la prueba”, comentó.

Gómez se mostró emocionada con su embarazo y dijo que no quiere presionarse con el tema del parto. “No me voy a aferrar a que sea parto natural, si mi bebé no se acomoda como se tiene que acomodar pues tendrá que ser cesárea”, agregó.

Finalmente, la artista de 35 años comentó que la cuarentena debido al brote del coronavirus (COVID-19) la benefició a ella y a su pareja. “Esto de la pandemia me vino muy bien porque Jorge se la pasaba trabajando y yo también de gira, casi no nos podíamos ver ni disfrutar de la casa ni la monotonía”, dijo Zoraida.

