La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, afirmó este domingo que le enviará una carta notarial a la exasistenta del despacho del presidencial Karem Roca para que se rectifique y aseguró que si esto no se produce, la querellará por sus afirmaciones en uno de los audios difundidos la semana pasada.

“Yo le estoy mandando una carta para que la señora se rectifique, caso contrario, pienso tomar las acciones legales correspondientes, la voy a querellar”, sostuvo en una entrevista con ‘Cuarto Poder’.

En la referida grabación, Roca Luque narra que Morales y Vizcarra se reunieron con Ávalos el pasado jueves 9 de julio, en Consejo de Estado, para conversar sobre supuestas denuncias contra los congresistas Edgar Alarcón y Omar Chehade. Al respecto, Ávalos consideró que los audios “son la suma de algunos temores e intereses contra el trabajo” que el Ministerio Público lleva a cabo en sus investigaciones.

Dijo creer, en esa línea, que se busca equiparar estos audios a los de los magistrados involucrados en la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Sin embargo, precisó que las grabaciones son diferentes debido a que en el caso de los audios protagonizado por Karem Roca serían “una autograbación”.

“A todas luces, creo que estos audios son la suma de algunos temores e intereses de ciertas personas contra el trabajo que viene realizando la fiscalía en sus diferentes instancias. Quieren desvirtuar, desprestigiar, deslegitimar la labor que venimos haciendo”, señaló.

“El común de las personas no tiene por qué saber cosas de derecho y dicen ‘ya ves, es un audio, es tan igual a los audios de los Cuellos Blancos’ y hay diferencias. Los audios de Cuellos Blancos eran interceptaciones autorizadas por un juez, eran audios a personas que no sabían que estaban siendo grabadas. En estos audios que presenta la señora, yo siento que es una autograbación”, agregó.

En otro momento, Ávalos le respondió al presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón (Unión por el Perú), quien sugirió que se reunió con el mandatario para “complotar” con las denuncias constitucionales en su contra, y precisó que estas no pudieron ser entregadas antes al Legislativo por la pandemia del coronavirus (Covid-19).

La titular del Ministerio Público indicó que las denuncias que presentó en contra del excontralor “están bien sustentadas” y detalló que vienen desde el 2017 cuando el fiscal supremo, Pablo Sánchez, era el fiscal de la Nación.

“Quería dar a entender [Edgar Alarcón] que yo me había reunido para complotar y que justamente, qué casualidad, el 14 de julio yo envío las denuncias, pero ojo, de las tres denuncias constitucionales que se han enviado, dos han sido enviadas el 9 de julio en la mañana, una sola en el 14”, manifestó.

“Yo ya tenía [las denuncias] firmadas desde antes, lo que pasa es que por la pandemia no se podía enviar. Las denuncias que yo he mandado contra el señor Alarcón, no son de mi invención, no son que de oficio yo las he presentado. Datan del 2017, del 2018 y del 2020. Son denuncias que están sustentadas con informes de la contraloría, cosas que yo no me voy a inventar”, añadió.

No descartó denunciar al presidente Vizcarra

Zoraída Ávalos aseveró que en el caso de los audios que involucran al presidente Martín Vizcarra no habrá “hecho que quede sin investigar” y aseguró que lo denunciará en caso encuentre evidencia de que esté implicado en un delito.

“No hay hecho que quede sin investigar [en este caso]. Tengo que revisar los actuados para ver los delitos que [el presidente] habría cometido. Lo que sabemos es lo que sale en la versión periodística”, expresó.

“Una vez que evalúe, lo único que puedo decir es que de haber el signo de un hecho delictivo se tiene que investigar. Si hubiera evidencia tendríamos que denunciarlo”, remarcó.