Se esta haciendo viral en las últimas horas un emotivo video de YouTube que ha dejado a todos sorprendidos. Suchart Plodtuk, es un hombre de 50 años que vive en Chonburi, Tailandia, y se llevó inolvidable sorpresa al escuchar unos extraños ruidos que provenían de una alcantarilla. Al revisar nunca pensó que la búsqueda que había emprendido por varios días llegaría a su fin.

El video muestra cómo el preocupado hombre se percató que en la alcantarilla estaba atrapado su mejor amigo: un perro raza poodle de 14 años y que había estado extraviado por 17 días. Rápidamente Plodtuk llevó un ventilador en el reducido espacio para evitar que su mascota muera por asfixia.

Intentó el rescatarlo, pero no lo consiguió. No contaba con las herramientas necesarias para llegar hasta el alcantarillado por eso buscó auxilio y se contactó con un rescatista, quien no dudó ni un segundo en brindarle su ayuda. La historia se difundió en YouTube donde ya es viral.

Tras mover las rejillas de la alcantarilla, el animalista descendió y logró sacar a la mascota de su encierro. “Sin su ayuda, mi perro habría quedado atrapado y hubiese muerto por asfixia en la tubería caliente. Creo que se cayó por el agujero porque se está haciendo viejo. Esta perdiendo la vista, pero a pesar de eso haríamos de todo para salvarlo”, precisó Suchart Plodtuk.

