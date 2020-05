Video donde un tigre corretea a un perro salvaje indio, más conocido como cuón se ha vuelto viral por su inesperado desenlace. La persecución fue grabada por un reportero gráfico.

La organización turística Five Zero Safaris publicó las imágenes en YouTube. El suceso inició cuando el tigre acorraló a un can salvaje en un carretera de la India. Las personas que pudieron observar el hecho se quedaron estupefacto con la escena.

Alrededor de 3 minutos, el perro salvaje supo mantener la distancia para no ser atacado por el felino. Sin embargo, el tigre lo correteó por varios metros, el can evitó ser atrapado y pudo emitir aullidos para que otros animales estén precavidos.

