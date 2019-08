YouTube | Tilsa Lozano se burla del físico de Yahaira Plasencia tras estreno de "Y le dije no" | VIDEO

La ex pareja -hasta el momento- de Jefferson Farfán, Yahaira Plascencia, fue duramente criticada por Tilsa Lozano, la ex de Juan Manuel Vargas, en el programa de Gisela Varcálcel tras presentar su nueva canción 'Y le dije no'. La cantante asistió con un llamativo maquillaje y vestuario por lo que causó sorpresa en el set de televisión.

Video: América Televisión



Ante ello, Tilsa Lozano que se desempeña como jurado en dicho programa, 'destruyó' a la cantante y criticó su maquillaje, vestimenta, de hacer playback e incluso sus dientes. "Los dientes gigantes, los dientes en neón haciendo juego con los zapatos. Le está haciendo la competencia a ‘Chibolín’ con los dientes”, dijo.

Asimismo, Lozano comentó que el maquillaje que utilizó la cantante le pareció fatal. "Viene a panudearse, diciendo que se internacionaliza y hace playback. Acá todos han hecho mezclas (…) pero ¿playback? ¿en serio?”, mencionó la ex del 'Loco'.

TAMBIÉN LEE

Yahaira Plasencia reta a Rebeca Escríbens a mover las caderas en vivo y este fue el resultado | VIDEO

Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia: esta sería la verdadera razón por la que aún no oficializan su relación | VIDEO