YouTube sufrió este miércoles una sorpresiva caída de sus servidores. Los usuarios en las distintas redes sociales informaron que la plataforma no funciona correctamente y los videos no cargan.

Además, en México aseguraron que YouTube quedó completamente inutilizable y el sitio web ni siquiera abre.

YouTube sufre caída en México: la plataforma de videos de Google está completamente inutilizable#YouTubeDOWN https://t.co/0fpd7FKfCE pic.twitter.com/4NvE8HpxYR — Xataka México (@XatakaMexico) November 12, 2020

De esta manera, si estás intentando ver un video de YouTube y no carga, no te preocupes que no es tu internet.

