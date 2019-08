Youtube | Coto Hernández revela el contenido del video íntimo con Yahaira Plasencia | VIDEO

Tras el video íntimo filtrado de Yahaira Plasencia, ex pareja del jugador de la selección peruana Jefferson Farfán, el propio Coto Hernández decidió explicar el contenido del video.

"Ese vídeo sí fue grabado por ella, era un vídeo normal, estábamos viendo televisión, en el vídeo no se ve absolutamente malo. Ella puede decir lo que quiera, pero era un vídeo normal, de dos personas que tienen un vínculo", declaró Coto Hernández.

Magaly Medina en su programa 'Magaly TV: La Firme', corroboró la versión de Coto: "No hay absolutamente ninguna imagen sexual, es una toma tierna, hay complicidad y cariño. La imagen me inspira ternura, es cariñosa. No hay absolutamente nada sexual", indicó.

