En la edición pasada de “Yo Soy: Grandes batallas”, Johanna San Miguel no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas tras la presentación de los imitadores de ‘Eduardo Franco’ y ‘Raphael’.

La actriz que integra el jurado del reality de canto se quebró cuando llegó el momento de dar su comentario a los participantes.

“Uff, de verdad que me he conmovido muchísimo. Han tocado dos canciones que me remontan a la familia, a momentos muy lindos. ‘Eduardo’, bien escogido el tema (”Con el saco sobre el hombro”), me has hecho recordar cuando era muy niña y jugaba con mi papá, ha sido muy lindo verte. Y ‘Raphael’...”, expresó la actriz, quien segundos después empezó a llorar y buscó sostenerse mirando a Ricardo Morán.

Cristian Rivero, conductor de “Yo Soy”, se conmovió con la escena y le dijo: “Está bien, es válido, cada uno tiene sus recuerdos, su memoria”.

Minutos después, Johanna San Miguel señaló que se conmovió por la forma en la que ‘Raphael’ interpretó el tema “En carne viva”.

“Sí, eso tiene la música, tiene un tema que es actuación y cuando cantas con el sentimiento con el que has cantado (dirigiéndose al imitador de Raphael)... Te juro que me has conmovido mucho. Te he sentido cantar esta canción como si estuvieras contando parte de tu historia, de tu vida, eso se ha sentido y yo he conectado con eso”, añadió.

Finalmente, la también actriz agradeció por la oportunidad que le dieron de ser parte del jurado de “Yo soy: Grandes batallas”.

“Y yo tengo que agradecerles a todos por estar aquí, a toda la gente de Latina, de Rayo, a mis compañeros porque este espacio te hace sentir completamente viva a pesar que afuera todo lo que está sucediendo es tan fuerte. Gracias por permitirme estar acá”, señaló.

