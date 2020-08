La temporada “Yo Soy: Grandes Batallas” llegará a su fin el próximo lunes 3 de agosto; sin embargo, su penúltimo programa ha evocado la emoción y nostalgia de todos sus fanáticos al ver, nuevamente, a diez participantes que llegaron para tentar la opción de recuperar su silla.

Los imitadores de Sandro, Raphael, Mon Laferte, Juan Luis Guerra, Enrique Bunbury, Federico Moura, Dyango, José José, Demi Lovato y Adele, quienes ya han estado en la silla de los ‘consagrados’, regresaron para enfrentarse y tener la oportunidad de ser parte de la gran final.

Los enfrentamientos fueron: Enrique Bunbury vs. Federico Moura; Demi Lovato vs. Adele; Mon Laferte vs. Juan Luis Guerra; Sandro vs. Raphael y la cuota de romanticismo estuvo a cargo de Dyango vs. José José.

De esta manera, los imitadores de Sandro, Mon Laferte, Enrique Bunbury, Dyango y Adele resultaron ganadores de sus llaves y podrán retar a los ‘consagrados’: Luis Miguel, Makuko, Gilberto Santa Rosa, Amy Winehouse y Vicente Fernández.

Está sábado 1 de agosto se llevará a cabo la semifinal con grandes enfrentamientos entre los mejores artistas de todas las temporadas de “Yo Soy”. La conducción de este programa estará a cargo de Mathías Brivio.

Cabe señalar que la historia de “Yo soy” continúa de inmediato ya que el 4 de agosto regresa el formato original del espacio familiar con sus clásicas tres etapas: el casting, las galas en vivo y las semifinales.

“Yo Soy” es el programa de imitación de canto que a lo largo de sus 25 temporadas ha consagrado a grandes talentos peruanos. La conducción está a cargo de Cristian Rivero y Mathias Brivio, y en el jurado destacan como siempre Ricardo Morán, Maricarmen Marín, Johanna San Miguel y Katia Palma.

