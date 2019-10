Yahaira siguió el after party con Farfán, Roberto Martínez recuerda su matri con Guisela y Cuto posa con la mica crema

'Cuto' se ganó con 'mica' crema

Nelinho Quina visitó al popular Guadalupe en su restaurante y le llevó una camiseta crema firmada por los jugadores. ‘Cuto’ se mostró agradecido y recordó cuando ambos fueron campeones en 2011.

Les manda su chiquita

Macarena Gastaldo, pareja de ‘Pato’ Álvarez, aseguró que ella no iría a ‘El Valor de la Verdad’, ya que sería una falta de respeto a su actual novio, y criticó a las chicas que hablan de todo.

¡Mueve el ‘totó’, mueve el ‘totó’!

Después de disfrutar en el tonazo de la ‘Foquita’, que dicen que le costó casi 70 mil dólares, Yahaira Plasencia fue captada subiendo a la camioneta del pelotero para ir a un ‘after party’ con un grupo más cerrado. Al auto también subieron los primos y amigos de la salsera. ¡Ajá!

¿El 'capi' se arrepiente?

Roberto Martínez sorprendió a medio mundo al afirmar que tuvo todo para que su matrimonio con Gisela Valcárcel sea bueno, pero no fue así. “Yo me arrepiento de que teniendo todo para triunfar en nuestro matrimonio, no lo hicimos”, dijo el exfutbolista de Universitario.

Ante esto, la ‘Señito’ prefirió no responderle y aseguró que ella ya está acostumbrada a que la mencionen. “Yo, cuando quiero decir algo, marco el teléfono o escribo”, agregó la popular conductora de TV.

El chato es puro ají

Óscar del Portal ya no se calla nada y le mandó su chiquita a Kevin Ortega, árbitro del partido entre Melgar y Alianza. Para el ‘Chato’, la falta a ‘Fede’ no es penal ni en la China. ¡Uy!

Ya decídanse pues

Karen Schawrz ya se cansó del misterio entre Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia y les ha dicho que ya no pueden esconder lo evidente, pues es claro que hay una reconciliación entre ambos. Para la modelito, hacer las cosas a escondidas no es bueno.