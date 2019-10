Vanessa Terkes olvida a Forsyth, Yahaira y Farfán no se esconden y el mago 'Plomo' la rompe en Argentina en el VAR BOCÓN

Dio la vuelta al mundo

Carlos Zambrano vivió una verdadera travesía para llegar a Uruguay y sumarse a la selección. El defensor tuvo que ir de Ucrania a París, de allí a Sao Paulo y recién ahí tomó un vuelo a Montevideo.

‘Ken’ ya está enterrado

Vanessa Terkes ya olvidó a George Forsyth y apareció besando a otro hombre en una conocida discoteca de Barranco. Al parecer, la ‘Chata’ ya quiere dejar atrás el tormentoso matrimonio con ‘Ken’, que hasta terminó con denuncias y todo.

“Fue vacilón de todos”

Anhelí Arias le metió su chiquita a Shirley Cherres y la tildó de todo. “Ella se creía la distinguida dama y ahora en qué acabó: en haber sido el vacilón de todo el mundo. Los años ya le pasaron factura. Se cree un ‘jermón’ y no lo es”, disparó la exvedette.

‘Sombra’ está pedido

Christian Ramos tuvo un encuentro con el periodista argentino Enrique Wolff, con quien conversó sobre de todo: Perú, el Mundial, Universitario y su paso por el Gimnasia y Esgrima. La ‘Sombra’, que será titular el fin de semana ante Cristal, compartió esta foto en sus redes sociales. ¡Buena!

Lo quieren de ‘xeneize’

El ‘Mago Plomo’ fue invitado al programa de Sebastián ‘Pollo’ Vignolo y Óscar Ruggeri en FOX Sports y dejó a todos con la boca abierta con uno de sus peculiares trucos. El peruano sacaba una carta firmada cuando los argentinos decían ‘¡Arriba Perú!’. Hasta hizo la ilusión de que la sacaba de su celular, ganándose el aplauso de todos los periodistas.

‘Yaha’ y la ‘Foca’ ya no se esconden

Yahaira Plasencia dice que ya no le da roche si la ven con Jefferson Farfán, pues ellos no se esconden. “Si me ampayan o no, bacán. Yo no tengo ningún problema. Ya nos ampayaron varias veces”, afirmó la salsera peruana. ¡Ajá!