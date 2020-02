Yahaira Plasencia fue, quizás, la persona que más acaparó los focos de la prensa el día del estreno de la película de Jefferson Farfán, ‘El 10 de la Calle’. La salsera se lució en la alfombra roja y continúa despertando la intriga del público sobre si tiene o no una relación con la ‘Foquita’.

En entrevista con Radio Capital, a Yahaira Plasencia le preguntaron por qué aún no oficializa nada con Jefferson Farfán y tuvo una respuesta contundente, pues afirma que hay una amistad y que tanto ella como el jugador saben cómo manejar el tema en la interna.

“Él vive en Rusia, igual la amistad está, se lo dejamos al tiempo a ver qué pasa. Hay una bonita amistad, nos llevamos súper bien. La gente puede hablar lo que desee. Me tienen harta con ‘por qué no oficializas’. Porque no me da la gana, porque nosotros sabemos cómo manejar las cosas y si nosotros estamos cómodos así, con una amistad viendo qué pasa y que no, La amistad va a estar ahí siempre, el cariño de su familia siempre va a estar ahí", afirmó Yahaira sobre su vínculo con Jefferson Farfán.

Video: Capital

De otro lado, Jefferson Farfán estuvo los últimos días en Lima debido al estreno de su película autobiográfica, que ha sido todo un éxito en las taquillas, siendo una de las más vistas en su primera semana de estreno. En las próximas semanas, cuando la Premier League de Rusia se reanude, podríamos ver al delantero de la selección peruana de vuelta en las canchas luego de su lesión sufrida en la Copa América 2019.

