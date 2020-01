Yahaira Plasencia negó acercamiento con Coto Hernández, Melissa Paredes la pasa de lo lindo y Thamara Gómez no descartó vínculo con Jefferson Farfán

“Todo está bien”

Yahaira Plasencia negó cualquier acercamiento con Coto Hernández y dijo que las cosas con Jefferson Farfán van bien. “En mi vida todo esta bien. ¿Se especula? No, todo va bien”, dijo.

Feliz con su ‘Gato’

Melissa Paredes la pasa de lo más lindo en Cuernavaca acompañando a su esposo Rodrigo Cuba, en México. “Es bonito este lugar, estamos disfrutando mucho. Es lindo estar otra vez en familia”, contó.

Te saco de mi vida

Marcia Succar, esposa de Carlos Zambrano, decidió eliminar las fotos en pareja que tenía con el futbolista en Instagram, luego del ampay difundido en ‘Magaly La Firme’, donde se ve al ‘León’ besando a una mujer en un yate.

Es más, las imágenes mostradas por dicho programa se puede apreciar a los amigos del defensor intentando “arreglar” con el reportero para que no difunda lo que había grabado. Zambrano ha preferido optar por el silencio.

A ritmo de reggaetón

Anderson Santamaría está en etapa de rehabilitación y para amenizar el proceso entrena escuchando reggaetón. El defensor del Atlas publicó una historia en Instagram con las canciones más clásicas de este género musical. Bien ahí.

Marca su distancia

Thamara Gómez no descartó cualquier vínculo con Jefferson Farfán y asegura que no necesita colgarse de alguien para figurar. “Yo siempre he estado enfocada en mi carrera, siempre me he mantenido al margen (de los escándalos)”, dijo la cantante.

Tremendo cevichón

José Velásquez y ‘Loverita’ Ramírez, exfutbolistas de Alianza Lima, se juntaron para meterse su rico cevichón y disfrutar del verano. Ambos la pasaron chévere y recordaron su etapa vestidos de corto.

