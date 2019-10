Yahaira Plasencia le responde a Melissa Klug por Farfán: "La señora está con el mismo discurso desde hace tres" | VIDEO

Yahaira Plasencia regresó al Perú y lanzó un mensaje a Melissa Klug, luego de que hablara sobre su relación con Jefferson Farfán.

Según señaló el diario El Popular, Yahaira Plasencia le respondio a Melissa Klug. "De verdad que la señora está con el mismo discurso desde hace tres años. Me tiene sin cuidado, no me interesa. Estoy tranquila, súper renovada y feliz porque mis sueños se están cumpliendo", dijo.

Yahaira Plasencia también aseguró a Latina que seguirá apareciendo junto a Jefferson Farfán. "La pasé súper bien (en Cuba), si nos ampayan o no, bacán. Ya nos han ampayado varias veces".

LEE ADEMÁS:

Selección peruana: hinchas critican a Cueva por hablar en un programa de espectáculos y piden a Benavente | FOTOS

Joazhiño Arroé reveló una de las razones por las que Miguel Ángel Russo fracasó en Alianza Lima